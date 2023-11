Homem é preso por agredir companheira em bar no Porto da Barra | A TARDE

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM-BA), na noite de domingo, 22, por suspeita de agredir uma mulher em um bar, que fica localizado na região do Porto da Barra, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi encontrado pelos agentes a poucos metros do local do crime.

De acordo com a PM, as equipes foram acionadas para averiguar a denúncia de agressão. Ao chegarem no local, o suspeito havia sido agredido por populares e a companheira dele estava sendo amparada por pessoas na rua.

Ambos foram encaminhados para a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris e, após atendimento, direcionados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde a ocorrência foi registrada e que irá apurar as circunstâncias do ocorrido.