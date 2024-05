Homem é preso por tentar matar ex e descumprir medida protetiva | A TARDE

Um homem foi preso na segunda-feira, 22, na cidade de Mata de São João, região metropolitana de Salvador, suspeito de tentar matar a ex-companheira. Além disso, ele ainda descumpriu uma medida protetiva de urgência.



Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o crime ocorreu em janeiro deste ano, no centro da cidade, durante uma briga entre o casal. A vítima foi atacada com golpes de faca, no entanto sobreviveu e foi levada para o hospital.



Com o cumprimento do mandado de prisão, expedido pela Vara Criminal de Mata de São João, o homem passou por exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça.