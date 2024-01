Homem é preso suspeito de vandalizar terreiro de candomblé em Salvador | A TARDE

Um homem de 41 anos foi detido suspeito de invadir e vandalizar o terreiro de candomblé Ilê Axé Onipó Filho, localizado no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele quebrou vidraças, instrumentos musicais, cadeiras e uma imagem religiosa, além de agredir um dos moradores.

"O cara entrou aqui em casa, quebrou tudo, disse que a gente era um falso profeta. Quebrou tudo aqui na minha casa, quebrou Ogum, quebrou cadeira", disse um dos filhos da casa.

O caso aconteceu por volta das 5h, de sábado, 23. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, ainda na manhã de sábado, após ser contido por moradores e levado até a unidade policiais por policiais militares.

Na Central de Flagrantes, o suspeito alegou estar machucado e sentindo fortes dores no corpo. Ele foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dele e nem quando sairá da unidade de saúde.

De acordo com a polícia, uma ocorrência de dano, violação de domicílio e racismo foi registrada na Central de Flagrantes. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Nas redes sociais, o terreiro emitiu uma nota de repúdio contra a intolerância religiosa cometida. "Todos os membros do Ilê Axé Onipó Filho externam por meio desta nota a sua indignação, tristeza e repulsa aos atos violentos cometidos ao nosso sagrado. Venho reforçar que somos um terreiro sério e com décadas de prática religiosa, portanto exigimos respeito e justiça a essa atrocidade cometida ao nosso sagrado".