Homem é sequestrado em bar após tirar foto fazendo 'sinal de facção'

Um homem foi retirado a força de um bar, na Gamboa, região do Comércio, por cerca de 10 armados. As informações iniciais dão conta de que o jovem, identificado pelo prenome de Carlos, havia tirado um fato com um sinal que, supostamente, fazia referência a uma facção criminosa rival ao do grupo que o levou.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) apura preliminarmente a denúncia de que um homem, na noite de terça-feira, foi retirado de um bar na região do Comércio por indivíduos não identificados, que o teriam levado para um local desconhecido. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta – portanto, a investigação está em fase inicial".

Moradores da localidade registraram disparos na noite em que o crime teria acontecido.