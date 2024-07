Homem é torturado e encontrado morto a tiros em fazenda na Bahia

Caso será investigado pela delegacia de Caraíbas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um mistério tomou conta de uma fazenda chamada Cancela, na cidade de Caraíbas, no sudoeste da Bahia. O cadáver de um homem, identificado como Zenilton Damasceno Santos, de 48 anos, foi encontrado dentro de um carro com marcas de tiro e sinais de tortura na quarta-feira, 26.

As autoridades tomaram ciência do acontecimento após receberem denúncias de disparos, feitas por trabalhadores da fazenda. Agentes da Polícia Militar (PM-BA) dirigiram-se ao local e acharam o corpo do homem sem vida e coberto por tiros.

A autoria e motivação da fatalidade seguem desconhecidas e serão investigadas pela delegacia de Caraíbas.

A polícia informou que o cadáver do homem foi retirado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.