Homem em fuga é executado dentro de ônibus na Mata Escura | A TARDE

Um homem foi executado a tiros dentro de um ônibus na noite da última quarta-feira, 1°, na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, bairro da Mata Escura, na periferia de Salvador. O crime aconteceu no coletivo que fazia a linha Itapuã/Estação Pirajá.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em fuga, quando os autores do crime - dois homens - invadiram o ônibus e efetuaram os disparos. A identidade dele ainda não foi confirmada. O homem assassinado já teria três passagens pela polícia, sendo uma delas por estupro com roubo em 2021, de acordo com o Jornal da Manhã.

O Portal Massa! entrou em contato com a Polícia Militar, que enviou a seguinte nota: "Policiais militares da 48ª CIPM foram acionados, na noite de quarta-feira, 1, em razão de um homem morto por disparos de arma de fogo no interior de um ônibus que estava na Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, em Mata Escura. Ao chegarem, os pms constataram o fato e isolaram o local até a chegada do DPT para a realização da perícia e a remoção do corpo".

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. Oitivas e diligências investigativas estão sendo realizadas para identificar os dois suspeitos e a motivação do crime.