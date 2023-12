Homem fica pendurado em ônibus após tentativa de roubo em Salvador | A TARDE

Um homem ficou pendurado do lado de fora da janela de um ônibus do transporte público de Salvador no domingo, 18, durante uma tentativa de assalto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele fica pendurado no coletivo em movimento no Campo Grande. O criminoso foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que o homem entrou em um ônibus coletivo pela janela, cometeu o crime e quando tentou sair pela janela foi impedido por passageiros. Ele foi detido por populares até a chegada da Guarda Civil Municipal.

A Guarda Civil Municipal detalhou que o homem simulou estar armado e roubou o celular de um passageiro. Ele foi contido por um passageiro, ficando pendurado ao veículo.

Após conseguir se desvencilhar, o homem iniciou uma fuga pelas ruas, sendo perseguido pelos passageiros do ônibus e posteriormente detido por uma equipe da Área S1, da Guarda Civil, que atua na praça do Campo Grande.

O suspeito foi encaminhado para receber atendimento na UPA dos Barris, posteriormente levado com a vítima, por uma equipe do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), para a Delegacia Especializada do Grupo de Apoio a Repressão a Roubos de Coletivos (GERRC), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

O suspeito passará por exames de corpo de delito e ficará a disposição do Poder Judiciário.

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais