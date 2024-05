Homem fica preso entre rodas de ônibus em bairro de Salvador | A TARDE

Um homem ficou preso entre as rodas de um ônibus na manhã desta sexta-feira, 26. O incidente foi registrado na rua Almirante Marques de Leão, no bairro Fazenda Coutos, por volta das 5h20.

Um morador que acompanhou o caso afirmou à TV Bahia que a vítima escorregou e caiu debaixo do coletivo, que estava parado. O motorista foi avisado da ocorrência por um passageiro que embarcava no ônibus.

Com lesões nas pernas, a vítima foi transferida para uma unidade de saúde.

"Não teve nada grave com o cidadão. As pernas dele ficaram entre as duas rodas. Mas sem ferimento grave. Quando cheguei estava aquele pânico, o motorista muito abalado, mas depois os bombeiros chegaram", disse o morador para a TV Bahia.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) afirmou que o ônibus tem condição de tráfego e vai ser escoltado para o Pátio e vistoriado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).