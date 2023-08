Homem finge ser paciente e rouba funcionários de posto em Salvador

Um homem, que fingia ser paciente, assaltou funcionários da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro de Sussuarana, em Salvador. O caso aconteceu na última sexta-feira, 25, causando a suspensão do atendimento. A previsão é de retomada do atendimento nesta segunda-feira, 28.

Informações iniciais são de que o homem chegou na USF de Sussuarana em um carro, entrou na unidade e chegou a fazer perguntas sobre o atendimento. Ele então seguiu para a sala de vacinação, onde anunciou o assalto. Foram levadores celulares e relógios de funcionários.

Em nota, a SMS informou que prestou apoio para os servidores e que o caso foi registrado na delegacia. Por causa do assalto, os atendimento marcados para sexta serão reagendados. A unidade conta com agente de portaria e câmeras de segurança estão em fase de implantação.