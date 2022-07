Homem invade universidade após roubo e consegue fugir da polícia

Um homem invadiu o campus da Universidade Salvador (Unifacs), na avenida Tancredo Neves, na manhã desta terça-feira, 12, após um roubo, e conseguiu fugir da polícia.



A fuga do criminoso foi registrada em vídeo. Nas imagens, ele aparece correndo com um objeto nas mãos no estacionamento da universidade. Ele pula uma grande de proteção e escapa em direção a uma área verde.

Segundo relatos, os policiais empreenderam perseguição e não conseguiram alcançar o assaltante.

A Unifacs ainda não se pronunciou sobre a situação.