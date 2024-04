Homem mata amigo da ex-mulher e é preso curtindo o jogo do Bahia | A TARDE

Um homem suspeito de matar o amigo da ex-mulher dele no dia 08 de abril, na Av. San Martin, foi preso nesta terça-feira, 16, quando iria acompanhar a partida entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador. A prisão aconteceu graças ao sistema de reconhecimento facial que foi implantada nas imediações do estádio pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).



De acordo com a SSP, os policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos da Polícia Militar da Bahia (Bepe) e da 2ª Companhia Independente (CIPM) realizavam segurança antes da partida quando receberam a informação de que o suspeito estaria no portão Sul - Dique do Tororó.



Durante a abordagem, foi confirmado que o torcedor se tratava do homem apontado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como autor de um assassinato. A vítima foi morta com golpes de faca quando acompanhava a ex-companheira do suspeito. O crime aconteceu dentro da casa da mulher e teria sido motivado por ciúmes. Ele não aceitava o fim do relacionamento.



Após o homicídio, o homem fugiu. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e estava sendo procurado. O suspeito foi apresentado na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), nos Barris.

