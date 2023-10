Homem mata esposa e tenta matar o filho a facadas em Massaranduba

Uma mulher foi morta a facadas, na noite de domingo, 24, no bairro de Massaranduba, em Salvador. Informações preliminares apontam que o companheiro da vítima seria o principal suspeito.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o filho de 11 anos do casal também foi ferido por golpes de faca. Até o momento, ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em nota, a PM informou que os agentes receberam a informação de uma mulher e uma criança golpeadas por arma branca, na rua Tubarão. Ao chegarem no local, o fato foi constatado.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto a criança foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

O suspeito pelo crime fugiu e segue sendo procurado pela polícia. A motivação vai ser investigado pela Polícia Civil.