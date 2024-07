Homem mata ex-esposa e esfaqueia filho bebê e enteado em Salvador

Crime aconteceu na Travessa Ana Lúcia Reis, que fica no fim de linha do bairro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Rodrigo Bispo dos Santos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 29, acusado de assassinar a ex-esposa a facadas em casa e de esfaquear o enteado e o filho no bairro do Doron, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o crime aconteceu na Travessa Ana Lúcia Reis, que fica no fim de linha do bairro. Após o homicídio, Rodrigo Bispo ainda teria tentado atear fogo na residência em que estava.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, a vítima foi identificada como Mariza da Luz Santos, de 30 anos. O enteado do suspeito teria sete anos e o filho seria um bebê de apenas dois meses.

A criança levou cinco facadas e está em estado grave no Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula. Já o bebê foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e não há mais detalhes sobre o estado de saúde.

Rodrigo foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

As guias para remoção e perícia foram expedidas. O suspeito passará por exame de corpo de delito e ficará à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.

Minutos após o ocorrido, vizinhos flagraram a prisão do suspeito e protestaram, aos gritos, chamando Rodrigo com palavras de baixo calão, incluindo "assassino". Veja vídeo do momento, abaixo: