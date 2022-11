Homem morre afogado na Praia da Boa Viagem durante o feriado

Um homem de 44 anos, identificado com Rogério Trindade de Conceição, morreu afogado na tarde desta quarta-feira, 2, feriado de Finados, na praia da Boa Viagem, ba região da Cidade Baixa, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas para atender à ocorrência, mas já encontraram a vítima sem os sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo. O caso foi registrado como afogamento na 3ª Delegacia Territorial (DT), no bairro do Bonfim.