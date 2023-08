Homem morre após ataque a tiros na Av. Tancredo Neves

Um homem morreu após ser alvo de disparos de arma de fogo, no início da tarde desta quinta-feira, 10, na Av. Tancredo Neves, em Salvador. Ele estava acompanhado de uma mulher. Os dois estavam deixando um cartório na região, dentro de um veículo de luxo. O homem surgiu disfarçado de entregador por aplicativo e deu ao menos seis disparos contra as vítimas.

Segundo as primeiras informações, a vítima foi socorrida para o Hospital da Bahia, na Av. Magalhães Neto, mas não resistiu aos ferimentos. Os tiros amedrontaram os pedestres que passavam pela avenida no momento. A equipe do Portal A TARDE esteve no local e conversou com uma testemunha que presenciou a ação criminosa.

"Estava saindo do Centro Médico, indo em direção ao Salvador Shopping e quase aqui em frente escutei um estalo e depois diversos estalos, acredito que foram mais de cinco tiros. Vi que tinha um motoqueiro com roupa de entregador, que encostou no carro e fez vários disparos contra o motorista", disse a testemunha.

O autor dos disparos fugiu deixando a roupa de motoboy usada no atentado para trás, junto com a moto usada na ação. A equipe do Portal A TARDE buscou informações com a Polícia Militar, mas até o fechamento da nota não obteve retorno.