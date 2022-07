Homem morre após cair de moto no bairro de Coutos, em Salvador

Um homem morreu após cair de uma moto, na manhã deste domingo, 17, no bairro de Coutos, que fica no subúrbio de Salvador. Outra pessoa que também estava no veículo ficou ferida.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 6h50, no sentido Periperi. Não há detalhes sobre o que causou a queda da motocicleta.

A pessoa que ficou ferida foi levada para um hospital da cidade. O corpo do homem foi retirado por volta das 8h20, por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).