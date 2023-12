Homem morre após confronto com a PM | A TARDE

Um homem morreu após confronto com a Polícia Militar, que atendia a ocorrência do sequestro de um homem, de 61 anos, e sua filha, de 27, na Avenida Luís Viana Filho. Ele foi morto na tarde da quinta-feira, 7. Equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia de um sequestro.

Os criminosos seguiam com as vítimas para o bairro de Cajazeiras VIII. Com base em informações referentes às características dos envolvidos e do carro utilizado na ação, as buscas foram intensificadas e um veículo foi localizado.

Ainda segundo a PM, quando policiais se aproximaram do automóvel do suspeito, homens armados fugiram em direção para uma área de mata, enquanto efetuaram disparos contra os agentes. Houve revide e, após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido, foi socorrido para o Hospital Professor Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o homem, foram apreendidas uma submetralhadora e uma porção de maconha. O material foi encaminhado para a sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.