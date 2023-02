Homem morre após queda de cimento de caminhão em Salvador

Um homem morreu na tarde desta terça-feira, 28, após um silo de cimento desabar em um caminhão betoneira. A ocorrência foi registrada numa fábrica localizada na Avenida Barros Reis, no bairro do Retiro, em Salvador.

Após o acidente, três pessoas foram atingidas. O motorista do caminhão ficou soterrado no local e morreu. As outras vítimas foram resgatadas pelos trabalhadores que estavam no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados após o acidente. A remoção do corpo da vítima foi realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que o colapso na estrutura do silo ocasionou um incêndio, que já foi debelado.

Nota do Corpo de Bombeiros

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) já debelaram o princípio de incêndio numa edificação comercial na Rua Pastoril, no Retiro, em Salvador, nesta terça-feira (28). Após o colapso da estrutura do silo, uma pessoa ficou presa e não resistiu. O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros estão trabalhando para a retirada do corpo.