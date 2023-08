Homem morre após ser baleado dentro de casa na comunidade do Calafate

Um homem morreu após ter sido baleado dentro da própria residência, no bairro de Fazenda Grande do Retiro. O caso aconteceu na noite de domingo, 23, na comunidade do Calafate, nas proximidades da Avenida San Martin.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como "auto de resistência". Conforme informações dos policiais militares, os agentes estavam em rondas quando foram surpreendidos por um grupo armado. Um deles foi alvejado e encaminhado para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu. Com ele foram encontrados uma pistola e porções de entorpecentes.

No entanto, os relatos são de que o homem, identificado como Mateus Sampaio, de 26 anos, estava dentro de casa quando os policiais chegaram atirando. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar disse que "durante rondas na Rua das Acácias, localidade conhecida como Calafate, os militares visualizaram um grupo de homens armados comercializando drogas que, ao notar a presença dos pms, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Houve o revide".

Ainda conforme a corporação, "os militares realizaram incursões nas imediações, quando houve um novo confronto. Após os disparos, um homem foi encontrado ferido e de imediato socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, onde não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas e uma intacta, um recipiente contendo cocaína, 47 pinos e 27 trouxas de cocaína, 27 pedras de crack, um rádio comunicador, um aparelho celular, uma mochila e um colete balístico".

O homem foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Divulgação | Polícia Militar da Bahia