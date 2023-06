Homem morre após troca de tiros com a Rondesp no Arenoso

Um homem entrou em confronto com equipes da Rodesp Central, na Travessa Nadir, no bairro do Arenoso, em Salvador, na última terça-feira, 6. Equipes patrulhavam pelo bairro quando, ao entrar na Travessa Nadir, notaram a presença de suspeitos armados. Ao perceberem a aproximação policial, os homens atiraram.

“Houve uma troca de tiros e quando os disparos acabaram nós percebemos que um dos criminosos, que usava uma arma supostamente pertencente a um integrante da co-irmã Polícia Civil, estava ferido. O socorremos para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas ele não resistiu”, detalhou o comandante da unidade, major Carlos Castro.

Dentro da mochila do suspeito foram encontrados uma pistola calibre 40, um carregador, munições, 182 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, quatro trouxas de maconha e dois celulares.

A arma e todo o material foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que prosseguirá com as investigações.