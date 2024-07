Homem morre atropelado em frente à Feira de São Joaquim

Feirante trabalhava com frutas, segundo testemunhas - Foto: Mila Souza / Ag. A Tarde

Na madrugada desta quinta-feira, 27,, um acidente fatal ocorreu em frente à feira de São Joaquim, na Avenida Engenheiro Oscar Pontes. Um feirante, que trabalhava com frutas, foi atropelado por volta das 3h da manhã e morreu no local.

Segundo informações do Jornal da Manhã, da Rede Bahia, a Transalvador, a Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados imediatamente após o incidente. As equipes chegaram para prestar os primeiros atendimentos e iniciar a investigação sobre as circunstâncias do atropelamento.

O motorista do veículo envolvido no acidente não fugiu do local e foi levado pela polícia para prestar esclarecimentos. Testemunhas afirmam que o feirante estava atravessando a avenida quando foi atingido.

A identidade da vítima não foi divulgada. O local é conhecido pelo movimento intenso, especialmente durante a madrugada, quando os feirantes começam a se preparar para o dia de trabalho.