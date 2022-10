Homem morre e outros dois ficam feridos em confronto no Rio Sena

Um homem morreu e dois ficaram feridos após um confronto com a polícia no final da noite de terça-feira, 25, no bairro do Rio Sena, em Salvador. Uma pistola com quatro munições, um revólver calibre 38, 50 pinos de cocaína, 23 trouxas de maconha e 10 pedras de crack, foram apreendidos na ação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), guarnições da 18ª CIPM (Periperi) flagraram um grupo de homens armados na rua Irecê. Na troca de tiros, parte do grupo conseguiu fugir e três suspeitos foram atingidos. Um morreu no local e os outros dois foram levados ao Hospital do Subúrbio, onde permanecem internados e custodiados.

Ainda na terça, algumas horas dessa ação, um homem tentou fugir ao avistar uma viatura da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Uruguai), mas foi alcançado pela guarnição. Ele estava com 69 pedras de crack, 15 trouxas de cocaína, um rádio, duas balanças e R$ 49,80.

A SSP informou que o homem foi apresentado na Central de Flagrantes junto com os materiais e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

Interior da Bahia

No mesmo dia, uma ação também aconteceu em Conceição do Coité, no interior da Bahia. Equipes da Cipe Nordeste, em rondas no distrito de Juazeirinho, tentaram abordar um homem, suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas da região. Ele reagiu e tentou fugir.

De acordo com os PMs, o homem foi atingido, levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, 61 pinos de cocaína, cinco pedras de crack, uma balança e sacos plásticos utilizados para embalagem das droga.

A polícia informou que o suspeito tinha passagem por tráfico e outros crimes.