Homem morre em acidente de carro na Avenida Gal Costa

Um homem morreu no início da manhã desta sexta-feira, 9, em um acidente de carro na avenida Gal Costa, em Salvador. Segundo as primeiras informações, o homem teria perdido o controle do carro e batido em um poste, no trecho próximo ao acesso ao bairro de Sussuarana.

Com o impacto, o veículo caiu no córrego na avenida. Além do motorista, estava no carro uma jovem, que acabou ferida e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde.

O acidente aconteceu no sentido BR-324, por volta de 2h30. Equipes da Transalvador estão no local e atendem a ocorrência.