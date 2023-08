Homem morre em banheiro da estação Acesso Norte

Um homem morreu dentro do banheiro da estação Acesso Norte do metrô de Salvador e Lauro de Freitas no final da tarde de quarta-feira, 23. A suspeita inicial é que ele tenha sofrido um mal súbito.

A CCR Metrô Bahia, empresa que administra o sistema, informou que agentes de Atendimento e Segurança prestaram atendimento de primeiros socorros a um cliente que se sentiu mal na Estação Acesso Norte. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para dar continuidade ao atendimento.

A grande movimentação de socorristas e paramédicos do Samu chamou a atenção dos passageiros do metrô e, apesar do atendimento, ele faleceu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O funcionamento dos trens seguiu normalmente.