Homem morre em confronto entre facções no IAPI

Um homem foi morto no bairro do IAPI, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 17, após criminosos invadirem o imóvel que ele residia e efetuarem diversos disparos contra ele. A vítima tinha sido presa na semana passada durante operação da Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Militar informou que a 37ª CIPM foi acionada na madrugada para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo no final de linha do IAPI. Na região, foram realizadas diligências e buscas a fim de localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.

Já no início da manhã desta quinta, equipes da unidade foram acionadas para averiguar uma denúncia na rua Juarez, no mesmo bairro, de um homem caído ao solo, sem sinais vitais, ferido por disparos de arma de fogo. "No local, a guarnição constatou o fato. A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia".

A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.