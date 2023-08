Homem morre vítima de bala perdida após tiroteio no bairro do IAPI

Um homem morreu, na manhã desta quarta-feira, 30, após um tiroteio no bairro do IAPI, em Salvador. Informações preliminares apontam que a troca de tiros seria decorrente da disputa de território por facções criminosas rivais.

A vítima foi identificada apenas com o prenome de Filipe e teria sido alvo de uma bala perdida quando passava na localidade, conhecida como Nova Divinéia. Não foi informada a idade do indivíduo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mãe do rapaz avistou o corpo do filho caído no chão. Ao ver o corpo de Filipe, a mulher se desespera.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e esteve no local. Uma equipe do Silc expediu as guias para remoção e perícia e foi para o local levantar as primeiras informações.

As circunstâncias, autoria e motivação serão apuradas pela 3ª DH/BTS.