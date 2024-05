Homem 'pediu pix' ao patrão antes de cair de hotel em Salvador | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso envolvendo a queda de um homem do quinto andar de um hotel localizado no bairro de Pernambués, em Salvador, no último sábado, 18. O caso é apurado pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), que colhe depoimentos.

O homem está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE) e precisou passar por um procedimento cirúrgico na perna.

Amigos da vítima informaram à TV Bahia que o homem saiu do trabalho por volta das 15h30 de sábado. Cerca de uma hora depois, ele teria pedido uma transferência em pix para o patrão, que estranhou o fato. Em seguida, uma mulher teria usado o telefone da vítima, dizendo que o pix teria sido feito para outra pessoa. Ela também informou que estaria agredindo o homem.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança e laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão colaborar com as investigações.

