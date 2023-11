Homem que cometeu assassinato após batida tem prisão decretada | A TARDE

A Justiça baiana decretou a prisão preventiva do homem suspeito de balear o metalúrgico Jacivaldo Pereira durante uma briga de trânsito na cidade de Feira de Santana. O homem é considerado foragido após policiais não o encontrarem no endereço indicado. O investigado prestou depoimento na delegacia na última sexta-feira, 17, foi ouvido e liberado.

O caso foi registrado por câmeras de segurança instaladas na Avenida Eduardo Fróes da Mota. Nas imagens é possível ver que o carro dirigido pela vítima colidiu na traseira do veículo do suspeito.

Apesar de ter dito que iria pagar o prejuízo, Jacivaldo foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Jacivaldo Pereira foi morto após acidente de trânsito | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No momento do crime, a vítima estava acompanhada das duas filhas, de 24 e 8 anos, e do neto, de 2 anos.

De acordo com a defesa, o homem vai se apresentar na delegacia nesta quinta-feira, 23.

