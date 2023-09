Homem quebra hóstia e causa confusão em missa de 7º dia de Dom Geraldo

Durante a missa de sétimo dia do Arcebispo Emérito Dom Geraldo Majella Agnelo, nesta sexta-feira, 1º, em Salvador, um homem quebrou uma hóstia e disse que o o alimento "não é o corpo de Cristo". Ele foi retirado da igreja pelos fieis. A cerimônia acontecia na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Centro Histórico, e foi interrompida com o ato de intolerância.

Após ver o gesto intolerante, os religiosos tentaram recuperar o alimento, o tirando da mão do homem. Neste momento, a câmera que filmava a cerimônia foi virada. Ainda não há informações sobre a identidade do homem, nem se o caso será levado à polícia.

A confusão aconteceu apenas ao final da missa de 7º dia do religioso, que morreu no dia 26 de agosto. A celebração foi presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, mas não foi ele que estava entregando a hóstia.

O intuito da missa era homenagear Dom Geraldo Majella Agnelo, arcebispo Emérito de Salvador que morreu em Londrina, no Paraná, onde morava. A Arquidiocese de Salvador não detalhou a causa da morte.