Homem se fantasia de planta para fazer pegadinha nas ruas de Salvador | A TARDE

O baiano Wesley de Jesus, de 25 anos, tem causado muitos sustos e risos desde que decidiu se fantasiar de planta para "assustar" as pessoas pela ruas de Salvador, mais precisamente pela orla da Barra e Avenida Sete de Setembro, uma das mais movimentadas da capital baiana.

O "homem planta", como é chamado, contou que a ideia surgiu após ele assistir vídeos de pegadinhas feitas nos Estados Unidos. Ele conta com a ajuda da mãe, Meire de Jesus, para gravar as reações das pessoas ao caírem nas pegadinhas dele. Os vídeos são publicados nas redes sociais do baiano e em um canal no Youtube.

Ele fica pela orla da Barra e Avenida Sete de Setembro, uma das mais movimentadas da capital baiana. | Foto: Arquivo pessoal

Wesley de Jesus comprou a fantasia pela internet e acrescentou mais plantas artificiais na tentativa de deixar o figurino mais realista. O baiano também usa uma máscara assustadora, para aumentar a chance de dar susto nas pessoas.

'Homem-planta' diz que nunca apanhou

Após gravar o vídeo, Wesley de Jesus pede autorização das pessoas para postar o vídeo e garante que a maioria das pessoas se divertem com a situação.

Por ser uma pegadinha, Wesley de Jesus contou que evita dar sustos em idosos, gestantes ou pessoas com bebês.

