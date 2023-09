Homem se pendura em varanda de prédio para salvar gata na Bahia

Um homem arriscou a própria vida ao se pendurar na varanda do terceiro andar de um prédio para salvar uma gata que foi parar na caixa do ar-condicionado do apartamento vizinho. O caso aconteceu no bairro de Armação, em Salvador, e viralizou nas redes sociais.

Aflitos, vizinhos registraram em vídeo o momento do resgate. Nas imagens, é possível ver o animal observando o homem ajoelhado na sacada da varanda, removendo a tela de proteção. Em seguida, o rapaz fica em pé, alcança a gata pelas patas traseiras e a puxa para dentro do apartamento.

De acordo com informações preliminares, a gata, que se chama Nina, não apresentou ferimentos e passa bem após o resgate. O tutor do animal reside no quarto andar do prédio e não sabe como o animal conseguiu chegar no equipamento. A principal suspeita é de que ela desceu por alguma janela aberta.

O rapaz que realizou o resgate foi identificado como Luis Vilson, ativista da causa animal. Em entrevista à TV Bahia, ele contou que percebeu que o animal estava em apuros ao escutar os miados vindos de fora do apartamento.

"Imediatamente eu vi que tinha uma pessoa desesperada, falei para ele [o tutor] esperar que eu ia tentar ajudá-lo, peguei uma corda e um saco grande para tentar [resgatar] do 4° andar, já que ela [a gata] estava na caixa de ar condicionado do 3° [andar], para ver se ela tentava entrar", explicou o ativista.

Ao perceber que a estratégia não estava dando certo, Luis Vilson foi até o apartamento do tutor do animal para fazer o resgate por meio da varanda. "Deixei a corda no apartamento do tutor e desci para tirar a rede. Eu tive acesso à gatinha e o resgate foi feito", finalizou.

Reprodução / Redes Sociais