Homem suspeito por tráfico de drogas é preso na Liberdade

Um homem suspeito por tráfico de drogas foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 26, no bairro da Liberdade, em Salvador, por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Ação também apreendeu armas, drogas e munições. Outras duas mulheres também foram conduzidas à delegacia.

Com eles foram encontrados, em locais diferentes, uma pistola calibre .380, 96 munições para diversos calibres, 66 pedras de crack, 16 porções de maconha, diversas embalagens para as drogas, gandola e calça camufladas e uma balança.

“Essas ações estão sendo desenvolvidas para localizar o autores da morte do policial Fábio Malvar, ocorrida no domingo, 23. Essas pessoas localizadas são pertencentes ao mesmo grupo que os acusados atuam. As nossas diligências seguem para localizá-los”, explicou o diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas.

O homem foi preso em flagrante, enquanto as duas mulheres foram ouvidas e liberadas. Todo o material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).