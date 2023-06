Homem traído toca fogo no carro do irmão em Salvador; assista

Um homem revoltado com a descoberta de uma traição da esposa, que estaria tendo um caso com o próprio irmão, tocou fogo no carro do mesmo durante a madrugada da terça-feira, 6. O caso aconteceu no bairro de Mata Escura, em Salvador.

No bairro, o homem que atacou o veículo ganhou o apelido de "Corno incendiário", por parte dos moradores. Ele não teve o nome identificado. ela ainda ameaçou o irmão, ao afirmar que mataria o pivô da traição.

null Reprodução / Redes Sociais

O veículo da vítima era um Voyage branco, ano 2017, que foi totalmente destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e conteve o incêndio. Não houve registro de prisão, segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).