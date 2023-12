Homem troca tiros com polícia, invade casa e faz reféns em Salvador | A TARDE

Uma família viveu momentos de terror na noite de terça-feira, 5, no bairro da Saramandaia, em Salvador, quando um criminoso, que havia trocado tiros com a polícia, entrou na residência e fez duas pessoas reféns. A situação só foi encerrada depois das 23h.

De acordo com Boletim de Ocorrência que o Portal A TARDE teve acesso, durante uma ronda policial no bairro, a guarnição se deparou com cerca de oito indivíduos armados,que ao avistarem os militares fizeram disparos de arma de fogo. Uma troca de tiros foi iniciada e os suspeitos fugiram.

Conforme os policias envolvidos no tiroteo, cessado os disparos, eles acompanharam rastros de sangue, terminando numa residência, onde um dos suspeitos fez duas pessoas reféns. Ele se entregou após a chegada da mãe.

Ferido, o homem foi levado pelos policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi encaminhado para cirurgia. Seu estado de saúde é desconhecido.

Na ação foram apreendidos um revólver de marca Taurus, calibre .38, seis munições deflagradas, 51 Pedras de cor amarela aparentando ser crack; 181 pinos contendo substância aparentando ser cocaína; um coldre de tecido; dois cadernos de anotações; um estojo esfoliador e três aparelhos de celulares.