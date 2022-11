Homem vestido com uniforme da Embasa assalta loja de açaí em Salvador

Um homem vestido com o uniforme da Empresa de Saneamento de Água da Bahia (Embasa) assaltou uma loja de açaí no bairro de Cajazeiras, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 14.

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento da ação. Conforme o g1, o proprietário da loja informou que o suspeito roubou cinco celulares dos clientes e um da funcionária, além do dinheiro que estava no caixa.

A ocorrência foi registrada na 3º Delegacia Territorial (DT) de Cajazeiras. O suspeito não foi preso até o momento.