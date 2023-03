Homenagem marca centenário de morte de Ruy Barbosa

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) abre, nesta quarta-feira, 1º, a programação alusiva ao centenário de morte de Ruy Barbosa (1849-1923), com solenidade às 10h, na sede da entidade, na Praça da Sé, para outorga da Medalha Rubem Nogueira. Criada por ato da Assembleia Geral da ABI, a condecoração visa reconhecer e agradecer as instituições e personalidades que contribuíram para reunir acervos e manter funcionando o Museu Casa de Ruy Barbosa até o seu fechamento, em 2018. A instituição, que pertence à ABI, é abrigada no casarão de nº 12 da Rua Ruy Barbosa, onde o advogado, jurista e político baiano Ruy Barbosa nasceu e morou até os 16 anos.

O presidente da ABI, Ernesto Marques, afirma que 1º de março é uma data histórica que está sendo reverenciada pelo Senado Federal, pela Fundação Casa de Ruy Barbosa e por instituições do país inteiro com atuação vinculada à trajetória de Ruy. “Para nós, tem um significado muito especial, porque é o marco também da mobilização que a ABI tem feito há cerca de dois anos pela reabertura do museu, a partir de uma encomenda nossa de um projeto de revitalização do imóvel ao arquiteto e artista visual Gringo Cardia, que visa, sobretudo, traduzir para a juventude de hoje o personagem Ruy Barbosa a partir dos acervos que compõem a casa”.

Com esta iniciativa, explica, a entidade busca resgatar uma dívida de gratidão a três instituições do poder público – Estado da Bahia; Município de Salvador, através da prefeitura; e Fundação Casa de Rui Barbosa, sediada no Rio de Janeiro e vinculada ao Ministério da Cultura – e a cinco baianos ilustres, in memoriam, cujas contribuições viabilizaram a criação de um espaço dedicado à memória de Ruy Barbosa.

Assim, receberão a honraria, através de suas famílias, Rubem Nogueira, que nomeia a comenda por ter sido o maior doador de acervos para o museu; Ernesto Simões Filho, fundador de A TARDE, responsável pela campanha de arrecadação para a compra do imóvel quando este foi a leilão, Luís Vianna Filho, ex-governador, autor da mais célebre biografia sobre Ruy Barbosa; Presciliano Silva, artista plástico e autor das ilustrações que permitiram a reconstrução da Casa de Ruy; e Antônio de Pádua Carneiro, educador e empresário baiano, fundador da Faculdade Ruy Barbosa e ex-diretor do Museu Casa de Ruy Barbosa.

A programação da cerimônia inclui um breve histórico do Museu Casa de Ruy Barbosa, que conta a trajetória de 74 anos de vida do ilustre homenageado. “A ABI pretende mostrar como um baiano de uma família não abastada, não pertencente à nobreza consegue sair da Bahia e ganhar a dimensão mundial que ganhou. E tudo aconteceu com base na força da palavra. Inclusive, o museu passa a ser chamado Casa da Palavra Ruy Barbosa”, destaca Ernesto Marques.

Dívida histórica – A solenidade, que vai marcar o centenário de morte de Ruy, foi pensada como uma forma de a ABI resgatar uma dívida histórica. “É que a nossa entidade ficou de fazer este agradecimento formal para as instituições e famílias que nos ajudaram na criação do museu, na década de 1940, com a doação de documentos, obras de arte e objetos pessoais para a formação do acervo. Reconhecemos e agradecemos essas contribuições do passado e, ao mesmo tempo, convidamos toda a Bahia, entidades, órgão públicos e sociedade em geral a participarem deste esforço que estamos coordenando pela reabertura de um equipamento cultural importante, vivo, dinâmico, pulsante”, enaltece o presidente da ABI.

A reabertura do museu, completa, estará vinculada à incorporação da linguagem que os museus do mundo inteiro estão utilizando para que se tornem mais convidativos. “A pretensão é que as pessoas fiquem animadas a voltar, porque vão saber que encontrarão coisas diferentes. As possibilidades de interação do público com o acervo também estão previstas neste projeto para este museu que está localizado em um lugar importante da cidade e que precisa de muita atenção e carinho dos baianos”.

Equipamento cultural – Não só considerado um patrimônio arquitetônico, mas um espaço onde se revela a história de Ruy Barbosa no campo educacional, o Museu Casa de Ruy Barbosa foi cedido para a Faculdade Ruy Barbosa, através de convênio firmado em 10 de setembro de 1998, visando a realização de atividades acadêmicas e culturais. Em 2019, a parceria foi descontinuada e, em fevereiro de 2022, o equipamento cultural foi devolvido à ABI, por meio de ação de reintegração de posse. Desde então, a entidade está envolvida na retomada dos planos de reestruturação do imóvel, que continua fechado, em lamentável estado de conservação.

Mas já em 2015, em visita ao local, os diretores da ABI perceberam que o casarão de paredes brancas e portas e janelas verdes, que testemunhou o nascimento de Ruy Barbosa, em 5 de novembro de 1849, já estava em franca decadência física, com infiltrações, danos no acervo e nos quadros e rasgões nos livros. Além desses estragos, hoje se registram também buraco no telhado, grades quebradas, algumas fitas de isolamento, mato por toda a parte. A placa de ferro fixada na fachada da casa informando que ali nasceu Ruy Barbosa teve parte dela pintada de preto e uma seta da mesma cor traçada até o chão, onde fica o bueiro do imóvel quase bicentenário.

A arquiteta Milena Tavares, diretora de Patrimônio e Humanidades da Fundação Gregório de Mattos (FGM), sinalizou para a ABI que a missão de revitalizar a instituição não será uma tarefa fácil e falou da urgência de se iniciar o projeto. “Percebemos claramente que as infiltrações danificaram forros e causaram um ambiente insalubre. Há nas paredes a proliferação de fungos, afloramento de sais solúveis. É urgente a recuperação do imóvel para não chegar ao estado de arruinamento”.

Guardiã da memória – Como uma das entidades guardiãs da memória de Ruy Barbosa, a ABI vem, ao longo dos anos, promovendo diversas publicações sobre o baiano, bem como tem realizado conferências, seminários e exposições de seu acervo. Desde o ano passado, por iniciativa da entidade, a programação do centenário começou a ser construída, junto com outras instituições do Estado. Entre as principais atividades previstas para este mês de marco estão, além da restauração do museu, o lançamento de um documentário; reedição de livros; requalificação da Rua Ruy Barbosa; e instalação de um busto de Ruy Barbosa em Salvador.

Para a ABI, “restaurar o berço onde Rui Barbosa nasceu é uma obrigação dos baianos, é um compromisso histórico que a Bahia tem com Ruy Barbosa”. O jornalista e pesquisador Jorge Ramos, diretor do Departamento Museu Casa de Ruy Barbosa, acredita que a campanha vai contribuir para que o imóvel volte a ter condições de habitabilidade. “Em respeito à memória de Ruy, essa casa deve ser reerguida, reconstruída e abrigar o imenso acervo que a ABI dispõe sobre Ruy Barbosa: livros de sua autoria, objetos de uso pessoal e mobiliário que foi doado pela família e que deve permanecer para culto eterno dos baianos a essa grande figura da Bahia do Brasil”, disse, na ocasião da visita do colegiado de instituições baianas, responsável pela programação da agenda “Ruy, 100 anos depois”, ao museu, a convite da ABI.