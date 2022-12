Homens armados fazem arrastão em bares na Pituba

Câmeras de circuito de segurança de um estabelecimento, localizado no bairro da Pituba, flagraram um arrastão, na noite deste sábado, 11.

Nas imagens é possível ver dois homens armados roubando clientes de um dos dois bares que foi alvo dos bandidos. Um deles saía recolhendo os pertences das vítimas e colocando em uma sacola branca. Enquanto isso, um outro, que usava máscara, ameaçava os clientes a todo tempo. Um senhor chegou a ser segurado pela gola da camisa. [Veja o vídeo]

De acordo com as informações da Polícia Civil, relatos dão conta de que, ao todo, três homens participaram da ação. Eles chegaram em um carro HRV/Honda, roubaram pertences de clientes e objetos do estabelecimento comercial. Os bares ficam na Rua Minas Gerais. Diligências investigativas são realizadas para identificar e prender os autores.

A 16ª Delegacia Territorial / Pituba investiga o caso.

null Redes Sociais