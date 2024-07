Homens fogem da polícia e fazem família refém no bairro da Cidade Nova

Homens pediram presença da imprensa e do Bope - Foto: Rede Record | Reprodução

Um grupo com três homens, suspeitos de atuação no tráfico de drogas, atacou policiais militares da 37ª CIPM, na manhã desta segunda-feira, 1, no bairro da Cidade Nova, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorre na Rua 1º de Janeiro.

Após o confronto, os homens invadiram a residência de uma família e tomaram três mulheres como reféns, uma delas, uma idosa de 80 anos, já teria sido liberada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que o homem aborda a moradora com uma arma. Equipes do BOPE já foi acionadas para promover a negociação.

Em contato com reportagem da TV Record, os criminosos afirmaram que irão liberar as vítimas assim que a equipe do Batalhão Especial chegar ao local.

Assista: