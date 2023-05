Homens morrem durante ações de combate a roubos em ônibus em Salvador

Dois homens morreram neste final de semana durante ações da Operação Gêmeos, da Polícia Militar, para combater roubos em ônibus em Salvador. As ocorrências foram registradas na DAI, CENFLAG e DHPP

De acordo com a Polícia Militar, no bairro de Águas Claras, um tentativa de roubo a um coletivo foi frustrada. Na ocasião, um homem desceu do veículo disparando contra a guarnição que revidou. O suspeito não resistiu aos ferimentos. Seu comparsa foi detido. Com eles foram apreendidos uma arma de fogo, 11 aparelhos celulares, três estojos deflagrados, uma carteira de documentos, dois relógios, duas mochilas, uma vazia e outra com pertences roubados dos passageiros.

No mesmo bairro, durante as ações, outros dois homens foram detidos e com eles foram apreendidos 29 cigarros de maconha e duas pedras de ectasy.

No bairro Nordeste de Amaralina, durante rondas, um homem morreu em confronto com a PM. Com ele foi encontrada uma arma de fogo, além de 70 pedras de crack, 07 pinos de cocaína, 06 petecas de cocaína, 0,5 kg de pasta base, 07 unidades de droga sintética,06 unidades de lança-perfume, dois tabletes de maconha prensado,06 porções de maconha, uma balança de precisão, duas embalagens de estopas, quatro sacos grandes com diversos microtubos para acondicionamento e quatro estojos deflagrados e dois intactos.

Já em Cosme de Farias, foi apreendido um adolescente e com ele 26 microtubos de cocaína.