Homens são encontrados mortos no bairro de Cajazeiras

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram encontrados mortos neste domingo, 31, no bairro de Cajazeiras VI, em Salvador.

De acordo com as autoridades, os corpos, que seriam de dois primos que teriam sido sequestrados, foram encontrados no acesso ao bairro de Águas Claras.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) foram acionados e estiveram no local para realização de perícia e remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e investiga o crime. O nome das vítimas não foi divulgado.