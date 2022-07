Homens são mortos em confronto com a Polícia no Acupe de Brotas

Três homens foram mortos em confronto com a polícia durante uma operação na noite desse domingo, 17, no Acupe de Brotas, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, os três criminosos eram envolvidos com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e crimes contra a vida.

Os homens foram surpreendidos por uma equipe da Rondesp Atlântico. Conforme a PM, os militares passavam pela região, quando uma testemunha denunciou a presença de homens armados na Rua Padre Eloi. Durante a tentativa de abordagem, três homens fizeram disparos de arma de fogo.

Houve confronto e os criminosos acabaram feridos, sendo socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. Com o trio, foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois revólveres calibre 38, carregador, munições, 47 pinos de cocaína e celulares.