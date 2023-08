Homens são presos na Federação a bordo de veiculo clonado

Guarnições da 41ª CIPM realizaram a prisão de indivíduos, na localidade do Alto das Pombas, no bairro da Federação. Os homens estavam a bordo de um veículo For Ka prata, com a placa clonada.

As prisões fizeram parte da Operação Contenção. Segundo informações policiais, além do veículo clonado, com os homens foram apreendidos dois aparelhos celulares.

Os homens foram foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e agora estão à disposição da Justiça.