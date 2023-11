Homens trocam tiros com PMs em bairro de Salvador | A TARDE

Dois homens em uma moto trocaram tiros com policiais militares da 18ª CIPM, no domingo, 22, no bairro de Periperi, em Salvador. Uma moto foi apreendida na ação.

De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento na Rua Nova Constituinte, em Periperi, quando avistou dois indivíduos em uma moto que, ao ver os policiais, atiraram e fugiram. Houve o revide e os suspeitos foram acompanhados pelos militares até a Av. Afrânio Peixoto, onde os homens abandonaram o veículo e fugiram por uma área de mata.

O veículo apreendido foi encaminhada para a 22ª DT, onde a ocorrência foi registrada.