Homicida com mandado de prisão em aberto é preso no Largo da Piedade

- Foto: Ascom / Polícia Civil

Acusado do homicídio do primo, com mandado de prisão preventiva em aberto e foragido desde 2018, um homem de 44 anos, foi preso por equipes da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), nesta terça-feira, 9, no Largo da Piedade, em Salvador. Ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) e interceptado pelos policiais civis, logo após o alerta ser disparado na sala de monitoramento da Polícia Civil.

O homicídio ocorreu na zona rural de Cruz das Almas, em janeiro de 2009, quando a vítima foi atingida por golpes de arma branca, numa localidade conhecida como Piaba. O agressor e o primo haviam se desentendido logo após um furto que praticaram juntos e o acusado não ficou satisfeito com a divisão do valor subtraído.

As equipes realizaram a prisão do homem, que foi conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), realizou exames de lesão de praxe e está a disposição do poder Judiciário para cumprimento de pena.