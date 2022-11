Hospitais realizam consultas em prol do Novembro Azul

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) vai realizar uma uma triagem para rastreio de câncer de próstata e de colorretal, nesta quinta-feira, 10, das 9 às 12h. Já em Salvador, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) acontece um mutirão de consultas urológicas para homens com idade a partir de 45 anos, nos dias 18 e 19. As ações fazem parte da campanha Novembro Azul.

Ao Hospital Clériston Andrade, os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e cartão do SUS. Haverá também uma palestra com o urologista Dr. Eduardo Cerqueira e com a fisioterapeuta Lígia Ximenes. O mutirão do Roberto Santos oferecerá 400 consultas, que devem ser agendadas de 7 a 10 de novembro, das 7h às 17h, através do telefone 0800 071 3535.

É necessário apresentar RG e cartão do SUS. Além da consulta, os pacientes poderão realizar o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) e receberão orientações sobre o cuidado com a saúde.

O nosso objetivo é conscientizar a população em relação à detecção precoce do câncer de próstata e liberar um acesso mais simplificado aos exames de toque retal e PSA”, explica Joabe Carneiro, coordenador de Urologia do HGRS.