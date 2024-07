Hospital do Homem é inaugurado em Salvador; veja serviços

Apesar do hospital atender prioritariamente os homens, também serão realizadas cirurgias em mulheres no local - Foto: Valter Pontes/ Secom

O Hospital Municipal do Homem (HMH) foi inaugurado nesta sexta-feira, 5, no bairro Monte Serrat, em Salvador. A unidade tem capacidade para 3.850 consultas mensais e funciona no antigo Hospital Sagrada Família, sob gestão das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

No hospital, serão feitos procedimentos de cirurgia geral, cirurgia vascular, urologia, clínica médica, terapia intensiva, radiologia e radiologia intervencionista. O HMH terá 140 leitos clínicos-cirúrgicos, dos quais 20 leitos de Terapia Intensiva Adulto, e mais 10 leitos de Hospital Dia, totalizando, portanto, 150 leitos.



O HMH também é o primeiro hospital público da Bahia e um dos primeiros do Brasil a ter um aparelho de laser de alta potência. A tecnologia permite a realização de cirurgias de próstata e cálculos renais de forma menos invasiva, traz menor risco de complicações e sangramentos, além de uma recuperação mais rápida para os pacientes.

Segundo a prefeitura, no local ainda haverá dois centros cirúrgicos: o primeiro com cinco salas operatórias para as especialidades de cirurgia geral e cirurgia vascular; e o segundo, chamado de Centro Cirúrgico do Homem, com três salas operatórias e capacidade para quase 1,5 mil cirurgias urológicas por ano.