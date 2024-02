Hospital do Subúrbio promove reestruturação de centro médico | A TARDE

O Hospital do Subúrbio (HS) inicia o ano com a primeira parceria público-privada (PP) na área da saúde no Brasil, para reestruturação do centro, após renovação do contrato de gestão da unidade entre a Prodal Saúde e a Secretaria da Saúde/Governo do Estado. A reestruturação envolve a reforma da Emergência, com obras em curso, a renovação do parque tecnológico e a contratação de profissionais.

Com cerca de 1.800 profissionais no quadro de colaboradores, incluindo médicos, enfermeiros, equipe multiprofissional e administrativo, o Hospital do Subúrbio fará a renovação da equipe de Enfermagem e Fisioterapia, com a chegada de cerca de 100 novos enfermeiros e 30 fisioterapeutas.

O Hospital ainda substituirá os atuais contratos de 180h semanais da equipe de Enfermagem por contratos de 220h. Já a equipe de Fisioterapia continuará com a mesma carga horária de 150h mensais. Ao todo, a unidade terá redução de 22 profissionais.

Equipamentos hospitalares de última geração também fazem parte desse novo ciclo, com a aquisição de tomógrafos, um deles já instalado e em funcionamento, ressonância magnética, raio-x, arcos cirúrgicos, ventiladores pulmonares, monitores, focos cirúrgicos, carros de anestesia e uma série de outros aparelhos.