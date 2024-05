Hospital Manoel Victorino passa a atender pacientes de clínica médica | A TARDE

O Hospital Manoel Victorino, localizado em Salvador, passou a atender, nesta quarta-feira (15) pacientes com perfil de clínica médica. A unidade, que funcionava como referência em ortopedia, teve seu perfil alterado para atender pacientes adultos e pediátricos com síndromes respiratórias, dengue e outras patologias clínicas.

De acordo com dados da diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, somente até o início deste mês, foram 3.259 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) hospitalizados, um aumento superior a 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Diante do crescimento expressivo, o Hospital Manoel Victorino passa a ser referência em leitos clínicos de retaguarda, acolhendo pacientes via Central Estadual de Regulação (CER).

Com a mudança, o hospital ofertará 50 leitos de enfermaria adulto, 48 leitos de enfermaria pediátrica, além de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, todos com perfil de clínica médica.

Após esse período, a unidade será completamente requalificada e atenderá o perfil de clínica médica vascular e cirurgias. Os pacientes que necessitam de atendimento na área de ortopedia foram absorvidos pelo Hospital Ortopédico do Estado da Bahia.

