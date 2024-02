Hospital Ortopédico oferece mais de 1.300 vagas de trabalho; confira | A TARDE

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, responsável pela gestão do Hospital Ortopédico do Estado, está com mais de 1.300 vagas abertas para médicos, equipe multiprofissional e administrativa para atuação na unidade.

Dessas, 243 oportunidades são voltadas para médicos. O maior volume de vagas contempla as seguintes frentes: ortopedia em suas diferentes subespecialidades; radiologia; cirurgia geral; clínica médica; medicina intensiva e emergência. Nelas, o processo seletivo contempla prova online e avaliação presencial (somente para os candidatos aprovados no teste online). Os interessados precisam se inscrever até 28 de janeiro, neste link.

Também há seleção aberta nas áreas de cardiologia, cirurgia vascular, neurologia, fisiatria, neurocirurgia, endoscopia, urologia, cirurgia plástica, bucomaxilo e torácica e hematologia, no banco de sangue. Esses processos serão realizados inteiramente de forma remota e têm prazo estendido, com inscrições até abril.

A organização tem vagas disponíveis ainda nas demais áreas assistenciais, como para enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de farmácia e fisioterapeutas, além de técnicos e auxiliares administrativos. Para essas oportunidades, os candidatos podem se inscrever no site. Ao clicar no link, basta pesquisar por “Hospital Ortopédico da Bahia” para ter acesso às oportunidades. A seleção para os cargos assistenciais será feita de maneira híbrida, com prova online e entrevista, e as inscrições podem ser realizadas até 26 de fevereiro.

Todas as vagas estão abertas também para pessoas com deficiência, e são válidas para candidatos de todo o país.

Sobre o Hospital Ortopédico

O Hospital Ortopédico do Estado contará com 212 leitos: 144 em traumatologia e ortopedia, 30 de UTI (sendo 20 adultos e 10 pediátricos), 16 de clínica geral, 12 para hospital dia e 10 para pediatria cirúrgica. Esse será o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil.

A unidade ainda contará com um ambulatório direcionado à realização da primeira consulta aos pacientes de situações eletivas agendadas, serviço de apoio diagnóstico e de reabilitação, que abrigará, inclusive, uma piscina aquecida para as atividades com esses pacientes. Além de ficar responsável por transplantes de tecidos.

O local realizará atendimento de serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados – referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência e pelo Sistema Lista Única em casos eletivos. A previsão é de que o hospital realize mais de 24 mil atendimentos por mês em áreas como traumatologia, ortopedia e medicina desportiva.