Hospital São Rafael atinge marco de 200 transplantes renais realizados | A TARDE

O Hospital São Rafael Rede D'Or, atingiu o marco de 200 transplantes renais realizados de janeiro de 2019 a janeiro de 2024. O procedimento que bateu a marca foi feito por um homem de 66 anos, natural de Candeias, cidade localizada a pouco mais de 49 km de Salvador.

O paciente tratava de doença renal crônica ocasionada por hipertensão e diabetes, tendo iniciado a hemodiálise em 2022. Segundo o médico Frederico Mascarenhas, chefe do serviço de Urologia do São Rafael, o homem segue internado para acompanhamento da recuperação e passa bem.

"O órgão doado veio de paciente falecido, cujo rim direito foi implantado do lado esquerdo do abdômen deste paciente receptor. A alta médica deve ocorrer em até uma semana”, disse.

A coordenadora do serviço de transplante renal do hospital, Ana Paula Baptista, ressalta que o transplante renal é o melhor tratamento para doença renal crônica.

Muda a vida do paciente, lhe oferece novas perspectivas a partir do momento em que ele deixa de depender da hemodiálise. Para termos êxito em um procedimento altamente complexo como são os transplantes, o trabalho é feito de forma integrada, com urologistas, anestesistas, enfermeiros, psicólogos, além do serviço social e interconsultores da infectologia, cardiologia, cirurgia vascular, UTI, e outros setores indispensáveis para promover o melhor resultado ao paciente”, destaca a nefrologista.

Além do São Rafael, os hospitais Cárdio Pulmonar e Aliança também participam do programa de transplante renal da Rede D’Or, que tem interfaces com a Secretaria Estadual de Saúde e a Central de Notificação, Captação, Distribuição de Órgãos e Tecidos.

Em Salvador, são seis centros habilitados para a realização de transplantes renais, três em Feira de Santana, um em Vitória da Conquista e outro em Itabuna.

Além do destaque em transplante renal, o Hospital São Rafael está entre as cinco unidades médicas na Bahia que mais contribuíram em 2023 para reduzir a fila de espera por córneas (31 no total).

No Brasil, existem 153.831 pacientes com doença renal crônica realizando diálise, conforme apontam dados do Censo Brasileiro de Diálise (CDB), pesquisa nacional da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), divulgada em 2023. Ainda de acordo com o relatório, hipertensão e diabetes foram as principais causas primárias de doença renal crônica. De acordo com dados do Estado, na Bahia existem 1.843 pessoas inscritas na lista de espera por um transplante de rim.

Sobre o Hospital São Rafael Rede D’Or

Inaugurado em 1990, o São Rafael foi o primeiro hospital brasileiro a oferecer terapias como a litotripsia extracorpórea e um dos pioneiros na instalação de equipamentos de alta tecnologia, como acelerador linear, ressonância magnética e tomógrafo computadorizado.